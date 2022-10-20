«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев формил дубль
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Сегодня, 20 октября, проходит матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Хозяева укрепили счёт в игре — на 46-й минуте отличился Иван Сергеев. Вендел навесил слева к центру штрафной, где Иван Сергеев принял мяч правой ногой, а следующим касанием аккуратно подрезал его над выбежавшим навстречу Богданом Овсянниковым, направив мяч под левую штангу.
Сине-бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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