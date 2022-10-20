Кечинов: приглашение Абаскаля вызывало скепсис. Но он подходит «Спартаку» почти идеально

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от работы наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Сейчас я вижу тренерскую мысль. Рисунок поменялся. Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия. По игровым звеньям, блокам заметно, что это наигрывается на тренировках. Чувствуется рука тренера, кто бы что ни говорил.
Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально. По крайней мере, у меня вопросов к нему не возникает. Я вижу, что команда идёт с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса — есть движение вперёд. Это главное в спорте», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 20 октября 2022
-
22:10
-
22:08
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:43
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:13
-
21:12
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:54