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Кечинов: приглашение Абаскаля вызывало скепсис. Но он подходит «Спартаку» почти идеально

Кечинов: приглашение Абаскаля вызывало скепсис. Но он подходит «Спартаку» почти идеально
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от работы наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Сейчас я вижу тренерскую мысль. Рисунок поменялся. Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия. По игровым звеньям, блокам заметно, что это наигрывается на тренировках. Чувствуется рука тренера, кто бы что ни говорил.

Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально. По крайней мере, у меня вопросов к нему не возникает. Я вижу, что команда идёт с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса — есть движение вперёд. Это главное в спорте», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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