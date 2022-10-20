Валерий Кечинов: Захарян ещё не готов к «Челси» — ни ментально, ни физически

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение, у кого из молодых — Арсена Захаряна, Эдуарда Сперцяна, Сергея Пиняева — больше шансов уехать в Европу.
«Шансы есть у всех, но только при условии, что они будут продолжать работать и играть в том же духе, как сейчас. А в идеале — даже лучше.
Был разговор про Захаряна и «Челси». Я специально посмотрел: там такие футболисты в запасе сидят — с именами, игроки серьёзных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придёт — наверняка отдадут в аренду. Пока он ещё не готов, ни ментально, ни физически, ни как футболист. В АПЛ — совсем другой уровень, другая интенсивность, борьба, скорости. Там своё понимание футбола надо быстро воплощать на поле. Это сложно.
Даже если ребята будут прогрессировать и явно перерастут уровень РПЛ, желательно для начала уезжать в команду попроще, а не сразу топовую. Почувствовать, осмотреться, а потом уже, если пойдёт, использовать её как трамплин», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 20 октября 2022
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