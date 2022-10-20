Португальский нападающий Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает в своих соцсетях инсайдер Педру Алмейда.
Отмечается, что вероятность того, что 37-летний форвард примет это решение, растёт. В текущем сезоне Роналду провёл 12 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что португалец исключён из заявки клуба на предстоящий матч АПЛ с «Челси». Это связано с поступком Роналду во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0), которая состоялась вчера, 19 октября. Незадолго до окончания матча Роналду, который остался в запасе, сначала покинул скамейку запасных, а затем забрал свои вещи из раздевалки и покинул стадион «Олд Траффорд».
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