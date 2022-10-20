Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Адамова рассказал о сроках восстановления вратаря «Сочи»

Представитель Адамова рассказал о сроках восстановления вратаря «Сочи»
Комментарии

Представитель голкипера «Сочи» Дениса Адамова Кирилл Ливанов рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле после столкновения с полузащитником «Урала» Раем Влутом в матче Фонбет Кубка России. Адамов покинул поле из-за травмы на 60-й минуте матча (вместо него вышел Николай Заболотный).

«Ориентировочный срок восстановления — один месяц. Думаю, придётся заказать защитную маску на лицо», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч между «Сочи» и «Уралом» завершился победой команды из Екатеринбурга со счётом 3:2. В составе команды Виктора Гончаренко дублем отметился Юрий Газинский, а также один гол забил Рай Влут. За «Сочи» отличились Игорь Юрганов и Никита Бурмистров.

Новость по теме
Вратарь «Сочи» Адамов сломал нос после жёсткого столкновения в матче с «Уралом» в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022