«Барселона» — «Вильярреал»: Левандовски открыл счёт в матче

Сегодня, 20 октября, проходит матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Вильярреал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Левандовски («Барселона») забивает после красивой обводки

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На 31-й минуте каталонцы провели опасную атаку. Крайний защитник сине-гранатовых дал точный прострел в штрафную, где мяч оказался в ногах Роберта Левандовского. Польский нападающий уверенно реализовал голевой момент и помог своей команде выйти вперёд — 1:0.



«Барселона» на данный момент занимает второе место турнирной таблицы чемпионата, набрав 22 очка после девяти матчей. «Вильярреал», у которого в активе 15 очков, расположился на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата мадридский «Реал» (28).