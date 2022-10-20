«Барселона» — «Вильярреал»: Левандовски оформил дубль во встрече

Сегодня, 20 октября, проходит матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Вильярреал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом

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На 35-й минуте «Барселона» вновь совершила затяжную атаку на ворота «Вильярреала». Роберт Левандовски с мячом прошёл сквозь защитников и пробил в правый верхний угол ворот, оформив дубль в этой встрече — 2:0.



«Барселона» на данный момент занимает второе место турнирной таблицы чемпионата, набрав 22 очка после девяти матчей. «Вильярреал», у которого в активе 15 очков, расположился на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата мадридский «Реал» (28).