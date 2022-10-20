Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Зенитом». Самарцы уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2.

«Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счётом. В конце момент был, что могли сравнять. «Крылья» создали определённое давление в конце матча.



В первом тайме были не очень активны, соперник создавал много качественных моментов. Во втором тайме после второго гола стали лучше переходить из обороны в атаку, более агрессивно проводить атаки, поэтому и забили гол», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в четырёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели два поражения. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.