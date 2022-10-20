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«Барселона» — «Вильярреал»: Фати забил пяткой и довёл счёт до разгрома

«Барселона» — «Вильярреал»: Фати забил пяткой и довёл счёт до разгрома
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Сегодня, 20 октября, проходит матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Вильярреал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фати («Барселона») заталкивает мяч в ворота

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 39-й минуте хозяева отправились в атаку по правому флангу. Ферран Торрес на дриблинге прошёл сквозь оборону соперника и отдал пас в центр штрафной на Ансу Фати, который пяткой сделал счёт 3:0.

«Барселона» на данный момент занимает второе место турнирной таблицы чемпионата, набрав 22 очка после девяти матчей. «Вильярреал», у которого в активе 15 очков, расположился на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата мадридский «Реал» (28).

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