Осинькин: «Крылья Советов» хотели бы занять второе место в группе КР, но это сложно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2) рассказал о турнирном положении команды.



«Что удобнее, занять второе или третье место? Второе всё равно удобнее. Чтобы проходить дальше, а не просто играть, у второго места больше шансов выходить в следующий круг. Как минимум два соперника могут быть в случае проигрыша матча.



Мы бы хотели занять второе место, но у нас такая группа, что будет сложно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.



В настоящий момент первое место в группе В занимает московский «Спартак», набравший 12 очков после четырёх встреч. «Крылья» занимают второе место с шестью баллами, у «Зенита» также шесть очков. Четвёртый — «Факел» (0).