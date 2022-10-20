Осинькин: «Крылья Советов» хотели бы занять второе место в группе КР, но это сложно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2) рассказал о турнирном положении команды.
«Что удобнее, занять второе или третье место? Второе всё равно удобнее. Чтобы проходить дальше, а не просто играть, у второго места больше шансов выходить в следующий круг. Как минимум два соперника могут быть в случае проигрыша матча.
Мы бы хотели занять второе место, но у нас такая группа, что будет сложно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
В настоящий момент первое место в группе В занимает московский «Спартак», набравший 12 очков после четырёх встреч. «Крылья» занимают второе место с шестью баллами, у «Зенита» также шесть очков. Четвёртый — «Факел» (0).
- 20 октября 2022
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
22:08
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:43
-
21:34