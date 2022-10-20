Семак объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему по ходу матча с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России на 83-й минуте сделал обратную замену полузащитника Андрея Мостового, который вышел на поле на 61-й минуте.
«Он хотел спросить, почему его заменили. Такие вещи можно и нужно решать в раздевалке после матча. Что касается замены, нужно было дать меньше времени игрового Ване Сергееву. Надо было усилить атаку, были два игрока – Мантуан или Бакаев. Была дилемма – Малкома или Мостового, но Малком был активнее. Чтобы игроки вышли на свои позиции, заменили Андрея, а в атаку отправился Малком», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» закончился победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:1.
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