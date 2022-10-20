Семак рассказал, как отреагировал на уход Мостового в раздевалку после обратной замены

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1) рассказал о своей реакции на уход футболиста санкт-петербургского клуба Андрея Мостового в раздевалку после обратной замены.



«Реакция на уход Мостового в раздевалку? Нормально отреагировал — это эмоции. Все мы когда-то ошибаемся. Считаю, это ошибка Андрея. Я с ним поговорю.



Это человеческий фактор. Любому не нравятся замены — тем более это была обратная», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.



Мостовой вышел на поле на 61-й минуте, а затем Семак произвёл обратную замену на 83-й минуте, выпустив вместо полузащитника бразильца Густаво Мантуана.

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