Сергей Семак: если Мостовому обидно — прекрасно. Значит, игроку не всё равно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поведение полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового после обратной замены в игре четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». На 83-й минуте наставник сделал обратную замену Мостового, который вышел на поле на 61-й минуте.

«В сборной у Андрея была похожая ситуация? Нет, я смотрю за ходом матча и смотрю, что можно сделать, чтобы усилить игру. Невозможно подстраиваться под всех, чтобы всем всё нравилось. Игроки как живые люди реагируют: кто-то так, кто-то так.

Это эмоции. То, что обидно — прекрасно, значит, им не всё равно. Что касается характера, хотим, чтобы каждый игрок показывал свой характер исключительно на футбольном поле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в четырёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели два поражения. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.