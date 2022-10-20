Нападающий «Зенита» Сергеев: опасались от «Крыльев Советов» быстрой игры, так и получилось

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал итоги встречи с «Крыльями Советов» (2:1) в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Дубль 27-летнего форварда принёс победу клубу из Санкт-Петербурга.
«Были опасения за концовку? Опасения всегда есть. Футбол непредсказуем. Опасались быстрой игры от «Крыльев». Так и получилось: вышли из обороны, потом подача и гол.
Как за месяц изменились «Крылья»? Особо ничего не изменилось. Потому что тренер у них любит короткие и средние передачи, быстрый, комбинационный футбол. Ещё когда я был в «Крыльях», мы играли в такой же футбол», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Крылья» занимают второе место в группе В Кубка России, «Зенит» — на третьей строчке. Обе команды набрали шесть очков после четырёх встреч.
- 20 октября 2022
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