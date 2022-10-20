Роналду прокомментировал своё исключение из состава «МЮ» на матч с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением касательно своего исключения из состава на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

«Как я всегда делал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, играя в футбол на самом высоком уровне, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мною решений.



Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодёжи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берёт верх над нами.



Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — это не выход. Такого никогда не происходило. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду на своей официальной странице в соцсетях.

Напомним, одной из причин, по которой Роналду оказался отстранён из состава, может являться его поступок в матче с «Тоттенхэмом» (победа 2:0), когда португалец покинул стадион до окончания матча, так и не появившись на поле.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану: