Иван Сергеев: с «Крыльями» «Зенит» выходил с настроем победить как можно крупнее

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о настрое команды на матч Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).



«Принципиально занять второе место или третье тоже сойдёт? Для меня вообще — первое. Но сами оступились. Выходили сегодня на игру с настроем как можно крупнее победить. Понимали, что если будет разница очков, то будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Пока «Крылья» выше нас. Впереди две игры. По максимуму набирать очков и уже смотреть в турнирную таблицу.



Не хватало ли «Крыльям» Цыпченко сегодня? Я думаю, что не хватает не только его. У них вроде много травмированных игроков не приехало. Хорошая, молодая и перспективная команда», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.