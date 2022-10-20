Иван Сергеев: с «Крыльями» «Зенит» выходил с настроем победить как можно крупнее
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о настрое команды на матч Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).
«Принципиально занять второе место или третье тоже сойдёт? Для меня вообще — первое. Но сами оступились. Выходили сегодня на игру с настроем как можно крупнее победить. Понимали, что если будет разница очков, то будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Пока «Крылья» выше нас. Впереди две игры. По максимуму набирать очков и уже смотреть в турнирную таблицу.
Не хватало ли «Крыльям» Цыпченко сегодня? Я думаю, что не хватает не только его. У них вроде много травмированных игроков не приехало. Хорошая, молодая и перспективная команда», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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