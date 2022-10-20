Вильмар Барриос: «Зенит» усложнил себе жизнь в концовке игры с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Мы действительно контролировали игру первые 70–75 минут. Затем чуть-чуть расслабились, снизили давление на соперника, и он тут же этим воспользовался.
Мы знали, что «Крылья» хороши в контратаках. К сожалению, они воспользовались своим шансом. Несколько наших потерь в атаке привели к ответным атакам, одна из которых завершилась голом. Немного усложнили себе жизнь в концовке игры. Победили — это самое главное. Двигаемся дальше. Сделаем работу над ошибками, чтобы не допускать такого больше», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 20 октября 2022
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