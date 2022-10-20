«Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле принимала «Вильярреал». Команды встречались на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сине-гранатовые вышли вперёд на 31-й минуте встречи, когда нападающий Роберт Левандовски реализовал момент после передачи защитника Жорди Альбы.
Левандовски («Барселона») забивает после красивой обводки:
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Через четыре минуты польский форвард оформил дубль. Ассистировал ему полузащитник Гави.
Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом:
На 38-й минуте «Барселона» довела счёт до разгрома. На этот раз отличился воспитанник каталонцев Ансу Фати.
Фати («Барселона») заталкивает мяч в ворота:
Во втором тайме команды голов друг другу не забили. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
После этой встречи в активе «Барселоны» теперь 25 очков, команда продолжает погоню за лидирующим в чемпионате «Реалом» (28). «Вильярреал», у которого 15 очков, после поражения опустился на девятую строчку турнирной таблицы.
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