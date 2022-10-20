Вильмар Барриос: привыкли, что «Зенит» поддерживает больше людей, но им завтра на работу

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о посещаемости в матче с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Мы привыкли к тому, что на трибунах больше людей, нас поддерживают больше зрителей на стадионе. Но это всё объяснимо: сегодня рабочий день, завтра людям на работу. Возможно, кто-то ещё не успел закончить рабочий день, когда начался матч. Самое важное то, что те зрители, которые пришли сегодня, они болели и поддерживали нас. А мы сумели подарить победу. Двигаемся дальше», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Матч между «Зенитом» и «Крыльями» закончился победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:1. За команду из Санкт-Петербурга дублем отметился Иван Сергеев. За самарский клуб гол забил сербский форвард Александар Чиркович.
- 21 октября 2022
-
00:57
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:19
-
00:11
-
00:01
- 20 октября 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:25