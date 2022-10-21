«Это не футбол». Президент УЕФА — о Европейской Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз негативно высказался об идее создания Европейской Суперлиги.
Словенский функционер принял участие в пресс-конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина) вместе с президентом Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапией и президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом.
«Мы здесь, чтобы поговорить о футболе, а Суперлига — это не футбол. Руководство Суперлиги отправило мне «письмо», но я его ещё не читал. Я уверен, что они захотят быть всё ближе и ближе», — приводит слова Чеферина Efe.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Спустя небольшое время почти все клубы-учредители покинули лигу. В настоящий момент проект поддерживают три клуба: мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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