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«Это не футбол». Президент УЕФА — о Европейской Суперлиге

«Это не футбол». Президент УЕФА — о Европейской Суперлиге
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Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз негативно высказался об идее создания Европейской Суперлиги.

Словенский функционер принял участие в пресс-конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина) вместе с президентом Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапией и президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом.

«Мы здесь, чтобы поговорить о футболе, а Суперлига — это не футбол. Руководство Суперлиги отправило мне «письмо», но я его ещё не читал. Я уверен, что они захотят быть всё ближе и ближе», — приводит слова Чеферина Efe.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Спустя небольшое время почти все клубы-учредители покинули лигу. В настоящий момент проект поддерживают три клуба: мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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