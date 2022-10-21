Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал лучшим игроком месяца в чемпионате Франции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Аргентинец набрал 57% голосов. В сентябре он провёл три матча в чемпионате Франции, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец сыграл в 14 матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
Напомним, чемпионат мира, в котором должен принять участие Месси в составе сборной Аргентины, пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).
Главные враги Лионеля Месси в футболе:
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