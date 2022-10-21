«Сочи» выиграл один из семи последних матчей

Футбольный клуб «Сочи» в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Уралом» потерпел поражение со счётом 2:3. В последних семи играх команда Вадима Гаранина одержала лишь одну победу, потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

«Барсы» разошлись миром с «Факелом», уступили в играх с «Торпедо», ЦСКА, «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Уралом». Южане обыграли только «Локомотив» (4:0) в матче Российской Премьер-Лиги.

В Кубке России сочинцы занимают последнее место в группе D. Команда Гаранина потерпела четыре поражения в четырёх матчах турнира. В Российской Премьер-Лиге «барсы» располагаются на шестом месте. Они набрали 20 очков в 13 матчах чемпионата.

Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22: