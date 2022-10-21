Нани высказался о скандале вокруг Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани высказался о ситуации вокруг нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Я не видел той ситуации, я не знаю, что произошло, но, возможно, ему нужно было в туалет. Все знают, что Криштиану — отличный профессионал, он усердно работает, чтобы играть, и, возможно, его расстроило, что его не выпустили на поле. Может быть, они даже позволили ему уйти пораньше, я не знаю», — приводит слова Нани A Bola.

Ранее Роналду до окончания матча с «Тоттенхэмом» сначала покинул скамейку запасных, а после и вовсе забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд». После этого стало известно, что Роналду не попал в заявку на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: