Микель Артета прокомментировал досрочный выход «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о победе над ПСВ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, которая позволила команде досрочно оформить выход в 1/8 финала турнира.
«Мы уже сегодня квалифицировались в следующий раунд. Это наш первый шаг. Очень рады, что добились нужного результата, и теперь наша следующая задача – финишировать в группе на первом месте. В целом я доволен выступлением команды.
Ребята показали хорошую игру с ПСВ. Было несколько действительно сильных отрезков, в которых мы явно доминировали. Однако нам немного не хватило чего-то в последней трети, в завершающих действиях, особенно в части работы в штрафной соперника. Нужно больше бить по воротам и больше забивать», – приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
Победу в матче с ПСВ лондонцам принёс единственный гол, забитый Гранитом Джакой на 71-й минуте. После четырёх туров у «Арсенала» 12 очков, у эйндховенцев – семь, у «Будё-Глимт» – четыре, у «Цюриха» – ноль.
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