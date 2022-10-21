Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал досрочный выход «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы

Микель Артета прокомментировал досрочный выход «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о победе над ПСВ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, которая позволила команде досрочно оформить выход в 1/8 финала турнира.

«Мы уже сегодня квалифицировались в следующий раунд. Это наш первый шаг. Очень рады, что добились нужного результата, и теперь наша следующая задача – финишировать в группе на первом месте. В целом я доволен выступлением команды.

Ребята показали хорошую игру с ПСВ. Было несколько действительно сильных отрезков, в которых мы явно доминировали. Однако нам немного не хватило чего-то в последней трети, в завершающих действиях, особенно в части работы в штрафной соперника. Нужно больше бить по воротам и больше забивать», – приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Победу в матче с ПСВ лондонцам принёс единственный гол, забитый Гранитом Джакой на 71-й минуте. После четырёх туров у «Арсенала» 12 очков, у эйндховенцев – семь, у «Будё-Глимт» – четыре, у «Цюриха» – ноль.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

«Арсенал» – главное открытие на старте сезона. Как клуб добился лидерства «Арсенал» – главное открытие на старте сезона. Как клуб добился лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022