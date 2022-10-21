Алдонин: Абаскаль спровоцировал Федотова. В чём он прав? Понёс заслуженное наказание

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КДК РФС по итогам перепалки Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Испанский наставник «Спартака» получил один матч дисквалификации и штраф в размере 50 тыс. рублей, главный тренер армейцев – два матча дисквалификации (один из них – условно).
«Мне кажется, что Абаскаль спровоцировал Федотова. Высказывания о честной игре были не очень уместны на фоне произошедшей ситуации. Тренеры немного повздорили. Думаю, что в рамках дерби это вполне допустимая история.
КДК действовал в рамках правил. В любом случае они должны были как-то отреагировать. Дисквалификация сильно ни на что не повлияет. Тренеры будут готовить свои команды к матчам. Абаскаль не согласен и считает, что он прав? А в чём он прав? Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Мне кажется, что должно быть определенное уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал свое неудовольствие. Поэтому думаю, что он понес законное наказание», – приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, во время матча ЦСКА – «Спартак» Гильермо Абаскаль отправился к скамейке армейцев и что-то доказывал там на повышенных тонах, но получил жёсткий ответ от Владимира Федотова. Позже наставник армейцев рассказал, что после игры они встретились, пожали руки и пожелали друг другу удачи.
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