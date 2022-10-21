«Венгрия и арабский мир». Талалаев признался, что планировал уехать работать за границу

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, с клубами из каких стран вёл переговоры после ухода из «Ахмата» и до назначения в московский клуб.



«Изначально приоритетной целью было уехать работать за границу. Я ведь прошёл все этапы в России – от тренера юношеской команды до работы в РПЛ. Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране.



Были ли конкретны предложения? Да. Не страны большой пятёрки, конечно – сейчас россиянам попасть туда нереально. Венгрия, арабский мир – это те направления, с командами откуда я вел переговоры», – приводит слова Талалаева Sport24.



Талалаев стал главным тренером «Торпедо» 13 октября. Под его руководством команда уже провела два матча. В чемпионате России автозаводцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:1. А через три дня на четвёртый команда одержала первую победу при новом наставнике, минимально обыграв ЦСКА благодаря голу Марио Чурича с пенальти.