Венгерский журналист рассказал, довольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым

Спортивный журналист издания Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о вылете «Ференцвароша» из Кубка Венгрии во втором раунде от соперника из третьего дивизиона, а также высказался о том, как сейчас активные болельщики команды оценивают работу главного тренера команды Станислава Черчесова.



«Поражение «Ференцвароша» в матче Кубка с командой третьего дивизиона «Иванча» стало сюрпризом для всех. Жаль команду и Черчесова, потому что они выиграли Кубок в прошлом году, и это было одной из их основных целей и в этом сезоне. Была видна проблема в мотивации игроков «Ференцвароша». Это не проблема только Черчесова или конкретно самих футболистов. Проигрывает не только тренер, а вся команда.



Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиги Европы, поэтому фанаты им довольны. Четыре матча в Лиге Европы и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» – приводит слова Борболы Sport24.

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»