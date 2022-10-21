Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгерский журналист рассказал, довольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым

Венгерский журналист рассказал, довольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым
Комментарии

Спортивный журналист издания Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о вылете «Ференцвароша» из Кубка Венгрии во втором раунде от соперника из третьего дивизиона, а также высказался о том, как сейчас активные болельщики команды оценивают работу главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Поражение «Ференцвароша» в матче Кубка с командой третьего дивизиона «Иванча» стало сюрпризом для всех. Жаль команду и Черчесова, потому что они выиграли Кубок в прошлом году, и это было одной из их основных целей и в этом сезоне. Была видна проблема в мотивации игроков «Ференцвароша». Это не проблема только Черчесова или конкретно самих футболистов. Проигрывает не только тренер, а вся команда.

Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиги Европы, поэтому фанаты им довольны. Четыре матча в Лиге Европы и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» – приводит слова Борболы Sport24.

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»

Новость по теме
«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу третьего дивизиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022