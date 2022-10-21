Группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную из ЧМ-2022
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Группа иранских футболистов и футбольных деятелей потребовали от ФИФА отстранить национальную команду Ирана от ЧМ-2022, сообщается в «твиттере» Iran International English.
В письме говорится о необходимости отстранить Иран из-за жестокости по отношению к собственному народу. Также отмечается, что в стране не допускают женщин на стадионы, что является нарушением кодекса ФИФА. Также говорится, что несколько футболистов подвергались преследованию со стороны государства. В письме отмечается, что ФИФА должна немедленно приостановить членство Ирана в организации.
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана в одной группе встретится с национальными командами Англии, Уэльса и США.
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