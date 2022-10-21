«Если думать о ядерной войне, можно с ума сойти». Кечинов — об обстановке в мире

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Валерий Кечинов поделился своим беспокойством относительно последних событий в мире.



«Я ко всему стал относиться спокойнее, везде искать позитив. Если постоянно думать о ядерной войне, можно с ума сойти. Я всё-таки думаю, что и у нас, и в Америке во власти сидят здравомыслящие люди. Не верю, что они пойдут на какие-то шаги, чтобы планеты не стало. Надеюсь, всё в конце концов будет хорошо — по-другому нельзя», – рассказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кечинов является чемпионом Узбекистана в составе «Пахтакора» (1992).

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»: