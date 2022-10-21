Кечинов: на наш с Тихоновым уход из «Спартака» повлиял помощник Романцева

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов вспомнил, как уходил из московского «Спартака» в 2000 году.
«В 2000 году пошло охлаждение со стороны Романцева. Я всё реже и реже попадал в стартовый состав. Ощущал, что доверие уходит. Долго так продолжаться не могло, и я попросил подыскать мне другую команду.
У Романцева был помощник — Грозный. Он сильно повлиял на наш с Тихоновым уход. Мы прекрасно понимали, что он говорил Иванычу. Мол, есть молодые, перспективные, а эти по семь лет в команде — пора бы и подвинуться. Уже тогда было понятно: наша история в «Спартаке» подходит к концу. В итоге меня пораньше убрали, его — попозже, через месяц-два. Но тогда не только нас убирали. Цымбаларя тоже отчислили», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:
- 21 октября 2022
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