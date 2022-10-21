Сестра Роналду — о ситуации брата в «МЮ»: я многое вижу. В основном неуважение

Элма Авейру, сестра португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировала положение брата в английском клубе.



«Что происходит, то происходит. И я многое вижу. В основном неуважение», — написала Авейру в одной из своих соцсетей.



37-летний футболист покинул скамейку запасных до окончания матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0), а затем забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг исключил Роналду из заявки на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября.

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