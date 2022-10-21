Кечинов: сборная России однозначно нужна. Время всё равно поменяется

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о существовании сборной России в условиях изоляции.



«Скауты серьёзных клубов на последнюю игру даже не поехали бы смотреть. Одно дело, когда встречаются сборные России и Бельгии, другое — матч с Киргизией. Две большие разницы. Ну и у футболистов не чувствовалось запредельного желания проявить себя, не жили они игрой. Наоборот, сквозили настроения: какой-то тренировочный матч, поле так себе, как сыграем, так и сыграем. Не было ни азарта, ни вдохновения. Отсюда такая игра и такой результат. Еле-еле выиграли и забыли.



Тем не менее сборная однозначно нужна. Надеюсь, время всё равно поменяется, и у нас появится возможность участвовать в соревнованиях. А чтобы быть готовыми к этому, команде нужно встречаться, общаться, вызывать новых футболистов, пробовать разные сочетания. Это обязательно нужно делать», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»: