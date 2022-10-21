Кечинов: исполнительское мастерство у Соболева стало на порядок выше

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игровом прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев раскрылся однозначно. Когда он пришёл, было видно, что это сугубо таранный нападающий, умеющий забивать. Естественно, на втором этаже он был в порядке. Но сейчас он стал гораздо лучше в подыгрыше. Где нужно, отдаст пас, хотя раньше в аналогичной ситуации пробил бы. Плюс исполнительское мастерство у Соболева на порядок выше стало. В тех моментах, в которых мог промазать, сейчас как конвейер штампует голы. И это не только результат работы на тренировках, но и уверенность, которую даёт ему главный тренер. Футболист поверил в себя и теперь воспроизводит на поле всё, что умел. Каждому игроку важно встретить своего тренера, который бы в него верил. От этого игрок развивается», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»: