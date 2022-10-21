Талалаев: я отказал нескольким клубам РПЛ и вернулся домой — в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что на него выходили несколько клубов Российской Премьер-Лиги, но он всем отказал и принял решение вернуться в «Торпедо», которое считает домом. Талалаев является воспитанником московского клуба – он выступал за команду с 1991 по 1995 год.
«Отказал бы я любой другой российской команде, кроме «Торпедо»? Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда ещё в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги», — приводит слова Талалаева Sport24.
- 21 октября 2022
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