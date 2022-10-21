Талалаев рассказал о деталях контракта с «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о деталях своего контракта.
«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ — значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там. Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления ещё на сезон», – приводит слова Талалаева Sport24.
Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. В первом матче с новым тренером чёрно-белые встречались с «Локомотивом» (0:1). Первую победу под руководством Талалаева «Торпедо» одержало в кубковом матче с ЦСКА (1:0).
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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