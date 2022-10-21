«Я за разумную безопасность». Андрей Талалаев высказался на тему Fan ID

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказал мнение по поводу внедрения Fan ID в России.
«Меня записали в его сторонники, но я за разумную безопасность. Да, я за него, но только в той форме, которую применяют, условно, в Италии. Есть активная масса болельщиков, их возраст — от 14 до 45 лет. Этих людей надо контролировать. Все остальные — дети, старики, женщины — вряд ли принесут вред. Нужно не только устанавливать правила, но и делать разумные исключения.
Когда приезжал в Италию, то спокойно покупал билет по паспорту за два часа до матча. Если у тебя нет никаких запретов — спокойно покупай билет. Хочешь быть на нём постоянно — регистрируются в определённой системе. Вот так это должно выглядеть», — приводит слова Талалаева Sport24.
Напомним, Fan ID действует на пяти стадионах РПЛ («Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт»).
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