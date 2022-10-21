В ЦСКА выразили надежду, что клубы не будут фокусироваться на съёмке тренеров соперника

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выразил надежду, что представители российских команд не будут концентрироваться на съёмке игроков и тренеров своих соперников, чтобы в дальнейшем добиться для них дисквалификации.
«Футбольный матч — это в первую очередь эмоции. Кому-то нравится испанский темперамент, а кому-то уральский характер — дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть. Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съёмке тренеров и игроков команды-соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдёт, — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».
Напомним, ранее в Сеть попало видео, как тренер ЦСКА Владимир Федотов во время дерби со «Спартаком» (2:2) нецензурно выражается в адрес тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. КДК дисквалифицировал Федотова на два матча (один из них — условно).
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