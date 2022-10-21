Талалаев — о соперниках сборной России: достойных команд хватает — нужно хорошо искать

Наставник «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о существовании сборной России в условиях отстранения от международных турниров.
«Родина должна знать своих героев — кто у нас растёт, на каком уровне играет. Национальная команда — апогей успеха и признания для футболистов, стимул для их развития. Как институт эта система должна обязательно сохраниться, потому что поможет двигаться нам вперёд и быть конкурентоспособными, когда геополитические вопросы будут улажены. Но даже в этих непростых условиях нужно искать возможности играть с командами хорошего уровня, будь то африканские или азиатские сборные.
Конечно, нужно стремиться, чтобы соперник был с максимально высоким рейтингом, но также не стоит переоценивать свои сегодняшние возможности. Помню реакцию людей лет пять назад, когда речь заходила о сборных Швейцарии или Дании — пренебрежение. И как сейчас смотрятся эти сборные?
У нас в стране мало специалистов, которые с полным пониманием предмета расскажут об уровне игры, скажем, команд центральной Африки. Хотя по качеству легионеров и Кубку Африки, который мы недавно смотрели, видно, что там наметился серьёзный прогресс. Нет разрыва между лидерами и аутсайдерами, который был раньше. Так что достойных команд хватает — нужно хорошо искать», — приводит слова Талалаева Sport24.
Напомним, в единственном матче 2022 года сборная России обыграла команду Кыргызстана со счётом 2:1.
- 21 октября 2022
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