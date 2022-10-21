«Реал» выиграл в 1-м туре женской ЛЧ, «Вольфсбург» забил четыре гола «Санкт-Пёльтену»
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Вчера, 20 октября, завершился 1-й тур группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Было сыграно четыре матча.
Футболистки мадридского «Реала» одержали победу над албанской «Влазнией» — 2:0. Забитыми мячами отметились Эстер Гонсалес Родригес и Ольга Кармона (с пенальти).
Немецкий «Вольфсбург» на своём поле разгромил соперниц из австрийского «Санкт-Пёльтена» со счётом 4:0. Дубль на свой счёт уже к 15-й минуте матча записала Ева Пайор, ещё по голу во втором тайме забили Лара Латтвайн и Джилл Рурд.
В других встречах итальянская «Рома» оказалась сильнее чешской «Славии» (1:0), а английский «Челси» в выездном матче с минимальным преимуществом переиграл французский «ПСЖ» со счётом 1:0.
Новость по темеРезультаты первого игрового дня женской Лиги чемпионов
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