Роналду прибыл на тренировку молодежной команды «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку команды U21. Об этом сообщил журналист Самуэль Лакхёрст.

«Криштиану Роналду прибыл на тренировку «Манчестер Юнайтед» сегодня в 8:30. Должен тренироваться с командой U21», — написал Лакхёрст в «Твиттере».

Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Одна из причин, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, может быть связана с поступком португальца во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, Роналду, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.

Молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» сыграет завтра, 22 октября, с «Вулверхэмптоном».

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