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Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально

Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку молодёжного состава, но решил тренироваться индивидуально. Об этом сообщил журналист Самуэль Лакхёрст.

«Роналду прибыл на тренировку с командой U21, но сказал, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами», — написал Лакхёрст в «Твиттере».

Ранее форварда не включили в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Причиной, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, мог стать его поступок во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, португалец, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.

Молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» сыграет завтра, 22 октября, с «Вулверхэмптоном».

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