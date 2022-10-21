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Кечинов: раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, а теперь — наоборот

Кечинов: раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, а теперь — наоборот
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Валерий Кечинов рассказал, как знакомые в Узбекистане иронизируют по поводу наплыва россиян в страну.

«Местные смеются: «Раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, которые плохо говорили по-русски и не знали город. А сейчас — наоборот. Скоро в Ташкенте появятся русские таксисты, которые не знают ни языка, ни город», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кечинов является чемпионом Узбекистана в составе «Пахтакора» (1992). Тогда он стал лучшим футболистом страны и бомбардиром чемпионата.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:

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