Кечинов: раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, а теперь — наоборот

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Валерий Кечинов рассказал, как знакомые в Узбекистане иронизируют по поводу наплыва россиян в страну.



«Местные смеются: «Раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, которые плохо говорили по-русски и не знали город. А сейчас — наоборот. Скоро в Ташкенте появятся русские таксисты, которые не знают ни языка, ни город», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кечинов является чемпионом Узбекистана в составе «Пахтакора» (1992). Тогда он стал лучшим футболистом страны и бомбардиром чемпионата.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»: