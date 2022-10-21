«Одна из самых больших трагедий в мире». Дасаев — о давке 40 лет назад в «Лужниках»

Бывший футболист «Спартака» Ринат Дасаев поделился воспоминаниями о давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом». Страшная трагедия случилась в «Лужниках» 20 октября 1982 года. По официальной версии она унесла жизни 66 человек, большинство жертв – подростки и молодёжь. По неофициальным данным, жертв было гораздо больше.

«У этой трагедии есть разные версии. Что произошло точно, мы не знаем. Но мы помним об этом дне, погибло много людей. Это одна из самых больших трагедий в мире, которые произошли. Мне приятно, что меня помнят, что болельщики тепло приветствуют, хотят со мной сфотографироваться. А об этой трагедии мы будем помнить всегда.

Что касается поддержки фанатов, то, безусловно, сейчас «Спартаку» её не хватает. Но думаю, что в конечном счёте всё это возобновится. Для самих болельщиков это будет лучшим вариантом — вернуться на стадион и помогать своей команде», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».