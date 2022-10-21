«Команду было не узнать! Ни характера, ничего». Кечинов — о «странном» матче в РПЛ

Бывший тренер «Томи» Валерий Кечинов объяснил, почему уже 14 лет не тренирует.
«Я чувствовал, что это моё! У нас здорово всё начиналось. Три года с дублем «Спартака» становились чемпионами, и всё это время наши ребята подпускались к основному составу. А потом поступило предложение из команды Премьер-Лиги «Томь». До сих пор с Мирославом Ромащенко недоумеваем: для чего было это приглашение?
Были определённые моменты, свои задачи, а мы — молодые тренеры без какого-то опыта. Начали работать, команда шла в серединке. Но в Томске мы столкнулись с такими вещами, которые для нас были неприемлемы. Не хочу расшифровывать — и так, думаю, понятно, о чём речь.
Летом играли в Ярославле с «Шинником», прямым конкурентом. Если проигрываем, спускаемся ближе к зоне вылета, и начинается нервяк. Мы на зубах вытащили тяжелейший матч! Думаем: ну всё, дальше будем прогрессировать. А в следующей игре с «Крыльями Советов» команду просто не узнать было! Вышли, «сгорели» 0:4. Ни характера, ничего! После матча до нас дошли определённые слухи. Мы с этим никогда не сталкивались и подумали, что, наверное, «Томь» может обойтись без нас. Наверное, ей нужны другие специалисты. И решили прекратить сотрудничество. Эта игра отбила у меня всё желание тренировать.
Думаю, мы допустили ошибку, покинув «Спартак». Нужно было продолжать спокойно работать в дубле, набираться опыта. А может, «Томь» была просто не нашей командой. Обожглись. Я не видел себя в таких командах. Не могу так работать. Возможно, в другом клубе всё сложилось бы иначе», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
31 августа 2008 года в матче 20-го тура РПЛ «Томь» проиграла «Крыльям Советов» со счётом 0:4.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:
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