Президент «Аданы»: вы не можете купить правую ногу Дзюбы, продавая 100 тыс. футболок в год

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал решение о повышении цен на билеты на домашние игры команды в рамках турецкой Суперлиги.



«В прошлом году, когда фанаты просили, я всегда снижал цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не буду снижать.



Мы хотим, чтобы билеты покупали реальные фанаты «Аданы». Но я всё равно подниму цены. Не ожидайте, что я снижу их. Наш клуб не выживет, продавая билеты за 5-10 лир. «Адана» не выживет, есть люди будут покупать поддельные футболки. Если вы продаёте 100 тысяч футболок в год, вы не можете купить правую ногу Дзюбы», — приводит слова Санджака Milliyet.



«Адана» занимает первое место в таблице чемпионата Турции, набрав 21 балл после 10 встреч.

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