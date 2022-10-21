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Кечинов: второе-третье место после 10-го однозначно будет успехом для «Спартака»

Кечинов: второе-третье место после 10-го однозначно будет успехом для «Спартака»
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Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов рассказал, какое итоговое место посчитает успехом для «Спартака».

«Второе-третье место после 10-го однозначно будет успехом. Сейчас уже команда нам планку поставила. Я считаю, что тройка будет отличным результатом для этого «Спартака». А если получится ещё и за золотые медали побороться — вообще прекрасно», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Абаскаля набрала 26 очков.

Валерий Кечинов является шестикратным чемпионом России в составе «Спартака» (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000) и чемпионом Узбекистана в составе «Пахтакора» (1992).

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:

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