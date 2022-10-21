«Сочи» объявил сроки восстановления Адамова, которому сломали нос в матче с «Уралом»

Футбольный клуб «Сочи» объявил сроки восстановления своего голкипера Дениса Адамова, который сломал нос в столкновении с полузащитником «Урала» Раем Влутом в матче группового этапа Фонбет Кубка России (2:3).

«Денис Адамов пропустит от двух до трёх недель. В результате вчерашнего столкновения с игроком «Урала» у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения.



Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займёт чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — написала пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.

В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл восемь матчей в Российской Премьер-Лиге и две встречи в рамках Кубка России. «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 13 туров. В Кубке России подопечные Вадима Гаранина занимают последнее, четвёртое место в таблице группы D.