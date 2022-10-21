Радченко: не думаю, что у Семака и Мостового будет конфликт из-за обратной замены

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал обратную замену полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче с «Крыльями Советов» (2:1).



«Реакция Андрея Мостового мне понятна — у него возникло недопонимание из-за обратной замены. Мне кажется, что замены, которые произвёл «Зенит» в матче с «Крыльями Советов», не усилили игру, а наоборот — после них потерялись какая-то динамика, владение инициативой и контроль над игрой. Как раз из-за этого в срочном порядке надо было что-то менять. Семак решил произвести обратную замену.



Что касается эмоций, нормальная ситуация. Не думаю, что у Семака и Мостового будет конфликт из-за этого. Это рабочие моменты, которые бывают в футболе. Всё будет нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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