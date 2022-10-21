Звезда «Спартака» 1990-х Кечинов назвал трёх самых техничных футболистов РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выбрал топ-3 самых техничных игроков Российской Премьер-Лиги.
«Клаудиньо — однозначно. Легионер, но играет в нашем чемпионате — значит, считается. Промес… Бакаев был ярок, но сейчас редко выходит. В Зиньковском что-то такое есть, но он тоже мало играет. Малком? Он не такой. Быстрый, резкий, хорошая левая нога, удар. Ему с головой хватает этих качеств. Но не могу сказать, что Малком прямо технарь, как Клаудиньо. Ахметов? Помню его гол в Кубке. Очень красивый. Но давайте в тройку всё же Малкома поставим. К сожалению, все — иностранцы», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:
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