Руководителю пресс-службы «Балтики» вручили повестку в военкомат

Руководитель пресс-службы калининградской «Балтики» Сергей Кандалов получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией.



«Да, конечно, я пойду в военкомат на следующей неделе. Но сейчас я на больничном, и говорить тяжело — зуб удалили.



Повестки игрокам? У них сейчас сложный матч на носу. Не буду игроков беспокоить», — приводит слова Сергея Кандалова «Новый Калининград».

Следующий матч «Балтика» проведёт в воскресенье, 23 октября. В 15-м туре Первой лиги калининградцы на своём поле примут ульяновскую «Волгу». Начало матча — в 18:00 мск. «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Алании» на четыре очка.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Российской Федерации Владимира Путина 21 сентября.